Москва передала Киеву 1000 тел погибших украинских военных

Тысячу тел погибших боевиков Вооруженных сил Украины передала Москва Киеву. Как сообщил источник агентства ТАСС, обмен состоялся 18 сентября. Украинская сторона вернула 24 тела погибших военнослужащих ВС России.

Последний раз Москва и Киев обменились пленными и телами погибших в августе этого года. Российская сторона передала Украине также тысячу тел погибших, России вернули 19 тел российских военных.

В Кремле ранее заявили, что в обмене пленными между Москвой и Киевом наметилась пауза, однако процесс будет продолжен в будущем. Обмены проходят в рамках идентификации погибших. Родственники военнослужащих получают возможность почтить их память и провести похороны.