Озвучена последняя воля Лидии Федосеевой-Шукшиной

В последнее время Лидия Федосеева-Шукшина неважно себя чувствует. Актрису сразили инсульт и инфаркт. К тому же у артистки обнаружились начальные признаки деменции.

По словам младшей дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольги, об этом ей разрешила рассказать общественности сама актриса. Также она вышла на связь в новом выпуске шоу "Пусть говорят". Лидия Федосеева-Шукшина предстала перед зрителями в солнцезащитных очках и с красной помадой на губах.

"Я закрыла вклад на 900 тысяч рублей и передала его дочери Маше на свои похороны. Если на день моей смерти на счетах останется в совокупности миллион рублей, то завещаю его своей дочери Ольге", - озвучила последнюю волю знаменитая актриса.

Она обратила внимание, что читала с листа, чтобы ничего не забыть и не упустить, за что попросила прощения. Причем актриса говорила и декламировала текст четко, без запинок. Знаменитая артистка подчеркнула, что пока находится в твердом уме и ясной памяти.