ПВО сбила четыре дрона ВСУ над Крымом в ночь на 19 сентября

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В ночь на 19 сентября сбито четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, четыре беспилотника ВСУ уничтожено над территорией Республики Крым в течение прошедшей ночи. А в Белгородской области, по данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки дронов пострадали люди.

Как написал Гладков в Telegram, в Борисовском районе женщина пострадала в результате атаки FPV-дрона на многоквартирный дом. Пострадавшая обратилась в городскую больницу No2 Белгорода, врачи диагностировали баротравму. В городе Шебекино при выполнении служебных задач ранен боец подразделения "Орлан". От удара дрона он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки, раненому оказана необходимая медицинская помощь.