Герои СВО: артиллеристы уничтожили вражеский опорник по наводке ефрейтора Зленко

Рядовой Гаджи Алисултанов, действуя в составе расчёта артиллерийского орудия, обнаружил два тяжёлых вражеских беспилотника и ликвидировал их меткими выстрелами из личного стрелкового оружия. Сразу после этого наши военнослужащие переместились на запасную позицию и продолжили уничтожать прибывающие подкрепления врага.

Ефрейтор Максим Зленко, обнаружив замаскированный командный пункт противника, выявил численность боевиков, их техники и оружия, а также точное место нахождения и передал информацию артиллеристам, которые нанесли по врагу удар. Благодаря грамотным действиям Максима, неонацисты были уничтожены, а наши штурмовики закрепились на новых рубежах.