Вооружённые силы России нанесли высокоточные удары по тыловой инфраструктуре ВСУ в Киеве и Павлограде. Успешно атакуют врага и наши бойцы в зоне спецоперации.

Мощный залп "Града" сорвал ротацию украинских боевиков на Красноармейском направлении. Артиллеристы, получив данные от разведки, оперативно выдвинулись на огневой рубеж и с расстояния более 15 километров ликвидировали заданную цель. На Константиновском участке фронта надежную поддержку пехоте обеспечили танкисты. Прицельными выстрелами Т-72 опорник неприятеля был уничтожен.

С воздуха врага громит армейская авиация. Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя Су-34 бомбовым ударом накрыл укрепленные позиции ВСУ на линии боевого соприкосновения. А в Сумской области врагу в буквальном смысле не дают сдвинуться с места операторы ударных дронов. Обнаружив бронетехнику боевиков, они тут же атакуют ее и выводят из строя.

Надежную работу нашей бронетехники обеспечивают ремонтно-восстановительные батальоны. В полевых цехах круглосуточно идет техническое обслуживание боевых машин, поступающих с передовой. В сжатые сроки тут могут провести полный комплекс работ: от диагностики до замены всех необходимых агрегатов, и вернуть технику на поле боя.