Путин назвал число бойцов на линии боевого соприкосновения в зоне СВО

Свыше 700 тысяч бойцов находятся на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Численность российского контингента в зоне СВО прокомментировал президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций.

Глава государства затронул тему квот для ветеранов СВО в органах власти. Российский лидер признал, что не все из бойцов видят себя госслужащими. По словам Путина, выбирать тех, кто хотят и склонны именно к работе в органах власти, надо именно среди этих людей.

Вместе с тем президент высказал опасения по поводу возможного формального подхода в привлечении людей во власть. Выбирать людей надо не по гендерному и не по профессиональному признакам, а по личным и деловым качествам. Один из аспектов - преданность Родине, готовность отдать жизнь за нее, приводит слова Путина ТАСС.