Главы Москвы и Минска приняли решение о расширении сотрудничества

Мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с председателем Минского городского исполнительного комитета Владимиром Кухаревым, который находится с визитом в российской столице в связи с проведением Дней Минска в Москве (18–21 сентября), сообщает mos.ru.

По итогам встречи главы двух столиц подписали Меморандум о взаимопонимании в области цифровизации городского управления. Также стороны приняли решение о расширении взаимовыгодного сотрудничества Москвы и Минска в различных сферах экономики, социального развития и городского хозяйства, включая промышленность, транспорт, ЖКХ, образование, здравоохранение, туризм, занятость населения и охрану окружающей среды.

Правительство Москвы и Минский горисполком продолжат оказывать содействие в установлении прямых связей между хозяйствующими субъектами двух городов. Будет расширен обмен опытом между московскими и минскими специалистами по широкому спектру вопросов.