Трамп объяснил Стармеру, как победить Россию на Украине

Условие прекращения украинского конфликта назвал президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с британским премьер-министром Киром Стармером. Трамп убежден, что конфликт окончится при снижении стоимости нефти.

Беседуя с журналистами в загородной резиденции Стармера Чекерс, американский президент заявил: при падении цен на нефть у руководства России не останется иного выбора, кроме как выйти из войны. Трамп выразил разочарование тем, что некоторые европейские страны покупают нефть у России. Американский лидер заявил, что не хочет вводить новые санкции против Москвы, пока страны Европы покупают у нее нефть.

Также Трамп, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что не считает ошибкой встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, напоминает ТАСС.