Ксения Бородина вывела на чистую воду Диброву и Товстика

Ксения Бородина не только ведет скандально известный телепроект "Дом-2", но и записывает психологическое шоу, в рамках которого обсуждает самые разные вопросы, волнующие людей в личной жизни. Не смогла она пройти и мимо откровенного интервью четвертой жены популярного ведущего Дмитрия Диброва Полины, которая объявила ему, что полюбила другого мужчину. Речь идет об их соседе, миллиардере Романе Товстике. Тот ради эффектной рыжеволосой красавицы бросил жену с шестью детьми и подал на развод.

Так, Ксения прокомментировала слова Полины о том, что она встретилась с Романом, и тогда ни о какой измене речи не шло. "Просто замужняя и женатый решили встретиться — приемлемо это или нет ? Что движет любовниками, когда они оба в браке?" - задалась вопросами Бородина.

Дальше она вывела на чистую воду Диброву. "Что касается женщины, то она вступает в такие отношения по одной причине — с помощью нового мужчины компенсировать "дыры" в своих отношениях с мужем. В качестве таковых могут быть проблемы интимного характера, отсутствие внимания, эмоций и общих интересов, а также накопившиеся обиды", - высказала мнение Ксения.

Не оставила она без внимания и Товстика. "Мужчина, который уходит налево, редко делает это из силы. Чаще — из слабости. Ему проще сбежать, чем честно признать: в браке есть проблемы, и я не знаю, как их решать. Это детская позиция: как ребенок, который ломает игрушку и бежит за новой, вместо того чтобы учиться бережно обращаться с тем, что у него есть", - заключила Бородина.

В своем официальном телеграм-канале ведущая высказала убеждение, что с новой избранницей повторится старый сценарий, пока мужчина не изменится.