ЦИК Украины оценил вероятность президентских выборов

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины отверг возможность проведения выборов в стране в 2026 году. По словам Сергея Дубовика, на сегодняшний день в соответствии с законодательством условий для проведения выборов нет.

Дубовик добавил, что в проекте бюджета на 2026 год не предусмотрено средств для проведения избирательных кампаний. Зампред ЦИК также сослался на законодательный запрет на проведение выборов во время военного положения.

О президентских выборах на Украине ранее высказались в Верховной раде. Парламентарии заявили по итогам закрытой встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, что проведение выборов в стране невозможно, передает ТАСС.