Трамп снова не оправдал надежд европейцев

Для России важно, что Дональд Трамп после встречи с Владимиром Путиным на Аляске стал выступать за долгосрочное урегулирование на Украине. Об этом заявил глава нашего МИДа. Сергей Лавров отметил: президент США понимает необходимость устранения первопричин конфликта, в отличие от многих европейских лидеров - в частности, британского премьера. На встрече Трампа со Стармером, конечно, не обошлось без обсуждения Украины. Но на совместной пресс-конференции глава Белого дома снова не оправдал надежд европейцев.

Репортаж Лилии Акиньшина.