Новые регионы получили 20 млрд рублей на расширение дорожной сети

Правительство разработало программу субсидирования кредитов на проектное финансирование для новостроек в малых городах и сельских населённых пунктах. Об этом на заседании правительства рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

Там, где объем строительства небольшой, нужна дополнительная помощь для возведения многоквартирных домов, которые планировались к вводу в следующем году. Чтобы компании смогли завершить начатые проекты, выполнить свои обязательства перед людьми. В рамках программы по таким объектам будет компенсирована ставка проектного финансирования до уровня 12%. Это распространяется на застройщиков, которые привлекают средства по договорам долевого участия. На выполнение мероприятий направим из федерального бюджета ещё полмиллиарда рублей в текущем году и свыше 1,1 млрд – на последующие два года.

Обсуждали и финансирование развития медицинских организаций в регионах. Так, Омская область получит дополнительные средства на возведение модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Карелии выделят деньги на строительство онкодиспансера. А в Орловской области финансирование позволит завершить возведение клинической больницы.

Еще одна тема - расширение дорожной сети. 20 миллиардов рублей уже поступили в новые регионы. Еще 10 миллиардов дополнительно направят на капитальный ремонт федеральной магистрали "Новороссия". Трассу расширят до четырех полос.