Два человека погибли в результате теракта на границе Израиля и Иордани

Два человека погибли в результате теракта на одном из КПП на границе Израиля и Иордании. Водитель грузовика с гуманитарной помощью для сектора Газа открыл стрельбу по силовикам еврейского государства. Ответным огнем он был ликвидирован.

За последние сутки жертвами израильских ударов по крупнейшему городу палестинского анклава - Газе - стали почти 80 человек. Более 200 пострадали. По данным ООН, со вторника после начала новой наземной операции ЦАХАЛа свои дома были вынуждены покинуть почти 250 тысяч мирных жителей. Кроме того, армия обороны Израиля продолжает обстрелы Ливана. Якобы с целью ликвидации объектов ХАМАС.

Из-за действий Тель-Авива Евросоюз решил приостановить финансовую поддержку еврейского государства. А в самом Израиле не прекращаются акции протеста. Родственники заложников требуют остановить наземное вторжение в сектор Газа, которое ставит под угрозу жизни их близких.