Постепенное угасание Светланы Светличной: внучка рассказала, как актриса сходила с ума

16 ноября исполнится год со дня смерти прославленной актрисы Светланы Светличной, звезды фильма "Бриллиантовая рука". В преддверии печальной даты ее внучка Мария Ивашова рассказала о постепенном угасании артистки. На протяжении последних лет сознание Светличной деградировало, деменция все сильнее овладевала ее личностью, однако родственники далеко не сразу заметили страшные психологические разрушения.

Еще несколько лет назад Светлана Светличная вдруг начала сниматься в телевизионных программах, где часто обвиняла родственников в корысти, жаловалась на тяжелые отношения с ними и утверждала, что те хотят сжить ее со свету, чтобы завладеть имуществом.

Сейчас внучка решила прояснить ситуацию. Для начала она подчеркнула, что слова Светличной были ложью. Странности в поведении актрисы начались, когда она, живя одна, от скуки начала звонить в скорую помощь и жаловаться на неважное самочувствие. И если приезжала бригада, состоящая из мужчин, Светличная ехала с ними в клинику, накинув шубу прямо на то, в чем была.

"После одной из таких поездок она возвращается со словами: „Я так классно жила в Португалии. Все супер“. Я вышла из туалета, переспрашиваю ее: „Так что там в Португалии?“ И слышу: „В какой Португалии? Я же там никогда не была“. А прошло всего две минуты", - рассказала Ивашова в программе "Пусть говорят".

Потом случилась скандальная история, когда Светлана Светличная обвинила родных, что те хотят отравить ее с помощью ртути. Актрису госпитализировали. "Мы приезжаем забирать ее, а спускается главный врач и говорит: „Я ее не отпущу. Она напала на медсестру и покусала ее“. Так ее и перевезли в психиатрическую клинику", - сообщила внучка актриса.

Дальше - больше. Состояние Светличной стало стремительно ухудшаться. У нее появилась агрессия, сбился режим сна. Свои последние дни она провела в специализированном учреждении под наблюдением.