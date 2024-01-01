В ЕС назрел раскол из-за антироссийских санкций

В Евросоюзе назрел раскол из-за санкций в отношении России. Особое негодование некоторых его членов вызвало предложение Еврокомиссии ввести полный запрет на въезд российских туристов в ЕС.

Как пишет Daily News Hungary, вето на введение таких строгих запретов могут наложить страны, которые активно принимают российских туристов. В их числе Италия, Испания, Греция, Франция, а также дружественная Москве Венгрия. Мера рассматривается в рамках 19-го пакета санкций ЕС, направленных против Москвы.

По данным Еврокомиссии, в 2024 году более 500 тысяч россиян получили шенгенские визы. Это значительно больше, чем в предыдущем году, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине. В России заявляли, что страна успешно справляется с санкционным давлением Запада, передает ТАСС.