Третий тур Бизнес-Лиги "Матч ТВ" по тэг-регби состоится 20 сентября в Волгограде

Регби-Клуб ЦСКА и телеканал "Матч ТВ" при участии Федерации регби России и SA Media Group проводят традиционный турнир по тэг-регби среди корпоративных команд. III тур третьего сезона пройдет уже 20 сентября в Волгограде на территории спортивного комплекса "Волгоград Арена". За день до этого пройдет традиционная жеребьевка турнира среди капитанов команд.

В этом сезоне команды поделены на два дивизиона: "спортивный" (в котором в командах допускается участие бывших профессиональных спортсменов) и "корпоративный". В двух первых сезонах туры Бизнес-Лиги Матч ТВ проходили в Нижнем Новгороде, Туле, Ярославле, Сочи, Екатеринбурге, Суздале, Самаре и также в Москве. Два первых тура третьего сезона состоялись в Москве и Калининграде соответственно.

В III туре ожидается участие 26 тэг-регбийных коллективов, среди которых команды Управления Федеральной антимонопольной службы города Москвы, столичного Департамента городского имущества, Департамента СМИ и рекламы, Московского транспорта, Департамента образования города Москвы, Российских Студенческих Отрядов, X5 GROUP, СберМаркетинга, OZON, Хэштеги, КРОК, М2 Медиа, GAUSS, SA Media, HOFF, Восток-Медиа, Сколково, РусАгро, "Интеллект" города Тула, сборная Лиги Золотого Кольца города Ярославль, две команды, представляющие Волгоград — команда правительства и команда Академии МВД.