Конфликт на Украине мог перерасти в мировую войну. Однако этого удалось избежать, утверждает президент США Дональд Трамп.

Как сказал Трамп на пресс-конференции в Великобритании, которую транслировал Белый дом, это война, которая могла перерасти в третью мировую. Американский лидер считает, что теперь мир не окажется в этой ситуации.

Трамп добавил: он очень разочарован, что конфликт до сих пор не урегулирован. Глава Белого дома заметил, что при первом сроке его президентства эскалации на Украине удалось избежать. И, если бы он продолжал занимать Овальный кабинет, война бы не началась. Американский лидер выразил надежду, что в вопросе завершения украинского конфликта в скором времени поступят "хорошие новости". В то же время, он обвинил президента России Владимира Путина в том, что тот якобы подвел его, передает РИА Новости.