Тяжелое детство дочери Даны Борисовой: отец лупил ремнем, мать выгоняла на улицу и забывала в детских комнатах

Дочь Даны Борисовой Полина стала новой гостьей программы Алены Блин. 18-летняя наследница популярной ведущей откровенно рассказала о своем тяжелом детстве.

Так, Полина вспомнила, как еще будучи маленькой столкнулась с зависимостью матери. В то время Дана Борисова не раз забывала дочку в детских комнатах, будучи за границей, а однажды вообще выгнала ее на улицу, когда они были в Испании. Причем у Полины не было с собой никаких средств связи. А еще она отлично помнит, как ее мать забирали в реабилитационную клинику.

В то время Полина стала жить у отца, бизнесмена Максима Аксенова. Однако существование с родителем, которого толком не знала, оказалось для девочки травматичным. По словам Полины, он мог поднять на нее руку, отлупить ремнем. Камнем преткновения могли стать неважные оценки в школе или дерзкие, по его мнению, слова дочери.

"То, что я жила с папой, повлияло на мою психику больше, чем когда употребляла мама. Это было очень сложно. Он мог ударить, у него нормальным это считалось… У меня такой отец, что он не умеет извиняться", - отметила Полина Борисова.