И только наука им поможет... Несчастную Брижит Макрон, первую леди Франции, уже несколько лет изводят разного рода блогеры и активисты. Пытаются убедить публику, что никакая она не мадам, а самый настоящий мсье. А президент Франции живёт в небанальном браке*.

Супруги решили ответить недоброжелателям и обратятся в суд с научными доказательствами того, что Брижит родилась и остается женщиной. Потому что, какого пола Брижит Макрон – науке до сих пор было не известно. Но для кого эта новость?

Но протестующих в Париже людей мало волнует, какого там пола первая леди Франции и кем она родилась. 400 тысяч французов присоединились к протестному движению "Блокируй всё". И это работает. Автобусы не выходят на маршруты, закрыты два десятка школ и 90 процентов аптек по всей стране. На сайте Эйфелевой башни такое объявление: "В связи с общенациональной забастовкой 18 сентября Эйфелева башня закрыта. Приносим извинения за возможные неудобства".

Какого пола Брижит Макрон? Да французов волнует совсем другое. Когда премьер Байру объявил, что французам надо больше работать, потому что страна увеличивает военные расходы на 3,5 миллиарда евро, а пенсии и соцвыплаты индексировать не будут, люди вышли на улицы Парижа, Лиона, Марселя, Алансона и Тулузы.

После того, как французский парламент отправил в отставку премьер-министра Байру, возмущённый гражданин по имени Пьер Гиро отправил посылку депутатам Национального Собрания страны, в которой содержались презенты для народных избранников — 600 презервативов.

Пьер Гиро пояснил, что отправил презервативы депутатам, "чтобы не размножались". Всё по науке! А кому нужны научные доказательства половой принадлежности Брижит Макрон? Пусть ходит с тем, что есть.

В действительности всё не так как на самом деле.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.