Зеленский решил ограничить доступ к данным об имуществе чиновников

Украинский лидер ужесточил доступ к данным чиновников. Владимир Зеленский ограничил доступ к публичным реестрам недвижимости на Украине, сообщает издание "Украинская правда".

17 сентября Зеленский подписал закон, ограничивающий доступ к электронным реестрам, в частности, к данным о недвижимости чиновников. Закон ужесточает открытый доступ к информации в публичных реестрах, касающейся обеспечения национальной безопасности и обороны. Закрыты также данные о местоположении и кадастровых номерах недвижимого имущества всех юридических лиц.

Теперь вместо точного адреса в публичных реестрах разрешается указывать только область, район и город. Кадастровые номера земельных участков скрыты от открытого доступа. А юридические лица смогут указывать любой контактный адрес, даже если он не является фактическим.