Отрекшаяся от матери и дочери Анастасия Волочкова: "Я счастливый человек"

Анастасия Волочкова весной выдала дочь Ариадну замуж. Балерина устроила для единственной наследницы красивый праздник в Санкт-Петербурге. Однако к концу лета поползли слухи, что Ариадна закатила еще один свадебный банкет, на который позвала всех своих близких, кроме мамы.

Балерина была в бешенстве. Волочкова заявила, что это был просто "сабантуй на лужайке", между делом оскорбив и Ариадну, и ее жениха, и даже свою мать. Последней досталось за то, что ее позвали на праздник, а Анастасию — нет. Артистка уверена, родственницы ей завидуют. В результате балерина даже отреклась от них.

В новом интервью Анастасия Волочкова заявила, что совершенно счастлива, ведь все в ее жизни складывается так, как она хочет. "Я в форме, репетирую каждый день, занимаюсь и в первую очередь занимаюсь своим здоровьем, съемки каждый день. В жизни личной все тоже прекрасно. Ну как у меня, такой красивой, интересной и яркой женщины может что-то быть не так? Желаю вам того же. Я счастливый человек, занимаюсь любимым делом, исполняю его профессионально", - заявила балерина.

Также артистка сообщила, что готовит новый спектакль, который будет называться "Зеркало", с "очень большим содержательным смыслом", передает Teleprogramma.org.