Секретарь СНБО Украины оказался владельцем 8 элитных домов в США

Восемь элитных домов обнаружили в собственности семьи секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, бывшего министра обороны Рустема Умерова. Об этом сообщил украинский Центр противодействия коррупции.

В сообщении центра уточняется, что у родных Умерова - три квартиры во Флориде, одна - в Нью-Йорке и четыре виллы возле Майами. Некоторые объекты находятся в аренде, другие - в прямом владении. Недвижимостью распоряжаются жена, отец и брат Умерова, а также его дети.

Возмущенные роскошными владениями экс-министра украинские антикоррупционеры подали запрос в СНБО. Там ответили, что в пяти из восьми объектов семья Умерова не проживает. А раскрытие данных об остальных трех, якобы, создает прямые риски для безопасности его семьи, передает ТАСС.