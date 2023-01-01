Мария Погребняк рассказала о пятом ребенке: "Если родится мальчик, очень обрадуюсь"

У Марии Погребняк четверо сыновей. Первых трех детей она родила от футболиста Павла Погребняка, но в 2023 году супруги расстались. Менее чем через год после развода Мария вышла замуж за бизнесмена Игоря Головинского, а уже спустя неделю подарила ему наследника.

То и дело модель получает вопросы от журналистов, хотела бы она родить наконец девочку. О пятом ребенке Мария Погребняк рассказала в новом интервью: "Вы знаете, я поймала себя на мысли, что окружена настоящими джентльменами. Мои дети — за моей спиной. Они всегда помогут убрать квартиру, приготовят еду, донесут сумки. А если кто меня обидит, могут и накостылять. И если пятым родится мальчик, очень обрадуюсь. А как воспитывать девочек, я вообще не знаю".

Модель призналась, что является лидером по натуре и привыкла воспитывать настоящих мужчин, а вот как действовать с девочками, ей дают разные советы. "Вообще, одни советуют одно, другие — другое. Но главный залог воспитания детей для меня — это любовь и желание быть рядом. Ну и конечно, дисциплина", - заключила Погребняк.

При этом она отметила, что муж хочет ребенка любого пола, сообщает Teleprogramma.org.