Увеличить маткапитал на второго ребенка хотят в России

За второго ребенка могут начать выплачивать один миллион рублей, пишет ТАСС. Также увеличить маткапитал на третьего ребенка до 1,5 миллионов рублей предложил председатель партии Сергей Миронов 19 сентября.

"Сейчас мы готовим новый вариант законопроекта с поправкой на инфляцию. Предварительно, на второго ребенка предложим выплаты в 1 миллион рублей, на третьего - в 1,5 миллиона рублей. Уверен, что в таком виде эффективная демографическая программа действительно начнет работать на многодетность", — сказал Миронов.

В предыдущей версии законопроекта о прогрессивной шкале маткапитала предусматривалось повышение выплаты на вторых детей почти до 900 тысяч рублей, на третьих - до 1,4 миллионов рублей, напомнил депутат.