На Камчатке сняли угрозу цунами после мощного землетрясения

На Камчатке сняли угрозу цунами. Экстренное предупреждение вводили после сильного землетрясения. По оценке специалистов, его магнитуда составила 7,8.

Сейчас спасатели осматривают здания и сооружения, особое внимание - школам и детским садам. Эпицентр находился более чем в ста километрах восточнее Петропавловска-Камчатского. В отдельных районах города ощущались значительные подземные толчки. В аэропорту раскачивались табло над стойками регистрации. В квартирах тряслись люстры, с полок падали предметы.

В целях безопасности люди массово вышли на улицу. По словам специалистов, сейчас афтершоковый процесс продолжается.