Подлодки ТОФ провели стрельбы крылатыми ракетами в Охотском море

Экипажи Атомных подводных лодок Тихоокеанского флота провели стрельбы крылатыми ракетами в акватории Охотского моря. К учениям привлекли многоцелевые субмарины "Красноярск" и "Омск".

Морская цель находилась на расстоянии более 250 километров. К условному противнику направили ракеты "Оникс" и "Гранит". Боеприпасы успешно выпустили из подводного положения. Разведка подтвердила: мишени уничтожены прямыми попаданиями.

К обеспечению стрельб и закрытию района привлекали корабли и морскую авиацию Тихоокеанского флота.