Время, когда сбываются мечты: до финала "Интервидения" остались всего сутки

Сутки остаются до начала главного музыкального праздника – финала международного конкурса "Интервидение". На сцену выйдут талантливые исполнители из более чем 20 стран. Каждый постарается впечатлить жюри, все выступления пройдут вживую. Участники заряжались положительными эмоциями всю неделю, конкурсанты с удовольствием знакомились с российской столицей.

"Интервидение" как предчувствие. Эту неделю накануне конкурса они запомнят на всю жизнь. Время, когда сбываются мечты. Обладатель невероятного по диапазону голоса, участник конкурса из Китая Ван Си даже и не представлял, что когда-нибудь окажется в Большом театре!

"До этого я только на видео смотрел спектакли Большого театра. И для меня это огромное счастье - побывать здесь, я это очень ценю. И теперь я могу и дальше мечтать о невозможном: когда-нибудь выступить на этой сцене уже самому", - говорит он.

Во время визита в Большой театр у каждого - сотни фотографий. Рядом со знаменитыми колоннами, и в роскошных интерьерах. Многие наверняка сохранят заветные билеты.

"Я впервые в Москве, впервые в Большом театре. И это невероятно, и прекрасно всё: от архитектуры до музыки. Это совершенно незабываемый опыт для меня. Спасибо!" - говорит Дык Фук, певец из Вьетнама.

Участников "Интервидения" перед спектаклем "Лебединое озеро" лично поприветствовал художественный руководитель балетной труппы Махар Вазиев. И только потом распахнулся занавес.

Впрочем, не только балет. Всю неделю конкурсанты из двадцати двух стран изучали российскую столицу, ведь многие здесь впервые!. Лучшие музеи, Кремль и Красная площадь, экскурсии по ВДНХ и Зарядью. И такая романтичная вечерняя речная прогулка по Москве-реке! Ну как тут удержаться и не запеть! Участница из Бразилии импровизировала вместе с российскими музыкантами. А потом с восторгом рассматривала подаренную им с мужем матрёшку. А певица из Колумбии рассказывала о песне, которую исполнит на конкурсе.

"Моя песня "Мангровые заросли" тоже посвящена водной стихии. Мангровые деревья растут в воде и дают жизнь многим видам живых существ. Это важный элемент экосистемы нашей страны. И песня о единении, о природе и вселенной", - говорит Нидия Гонгора, певица из Колумбии.

Петь для них - как дышать. Могут делать это двадцать четыре часа в сутки. И необычные дуэты на этом музыкальном корабле рождались постоянно. И, конечно, каждый день они репетировали. И очень высоко оценили возможности сцены.

"Мы каждый день по очереди, мы каждая страна, каждый участник, репетируем по два часа на большой сцене. От такой высокотехнологической сцены я в восторге, ранее у меня таких сцен не было никогда. И я просто смотрю на это и не верится, что это происходит со мной в моей жизни, я счастлив", - говорит Фаррух Хасанов, певец из Таджикистана.

"Интервидение" вообще намерено удивлять технологиями и спецэффектами. Искусственный интеллект, конечно, поучаствовал в создании шоу. А вот петь участники будут вживую. На своих родных языках. Победителя определит беспристрастное международное жюри - известные музыканты и продюсеры. От России - Игорь Матвиенко. От США - Джо Линн Тёрнер - бывший фронтмэн группы Deep Purple. Главный приз - кубок и тридцать миллионов рублей. Впрочем, каждый из участников - уже победитель. В своих странах они звёзды - с миллионами подписчиков в соцсетях, а их песни - в национальных и мировых чартах. "Интервидение" - шанс, что поклонников станет ещё больше.

"Я думаю, что это хорошая возможность заявить о себе на огромную просто публику, потому что представленные страны сами говорят о себе! О количестве аудитории, о масштабах. Конечно, есть цель заявить о себе громко, ярко и убедительно", - рассуждает Азат Раимбердиев, участник трио "Номад".

И действительно, по расчётам, если хотя бы каждый третий житель стран-участниц посмотрит трансляцию "Интервидения", аудитория шоу уже будет составлять более миллиарда человек.