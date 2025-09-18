Трамп остановил военную помощь Тайваню

Президент США Дональд Трамп отказался от военной поддержки Тайваня ради торговой сделки с Китаем.

Американский лидер рассчитывает на заключение широкомасштабной торговой сделки и потенциальный саммит с китайским лидером Си Цзиньпином, пишет газета Washington Post.

Конгресс дает полномочия администрации предоставить военную помощь Тайваню. Он подлежит ежегодному пересмотру в сентябре. В этом году пакет помощи мог бы составить более 400 миллионов долларов и мог бы быть "более смертоносным, чем предыдущие военные поставки Тайваню", отмечает WP.

В Белом доме уточнили, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято. Ряд американских чиновников считают, что Тайвань способен закупать оружие у США, как, например, Израиль и Европа.