Погода порадует москвичей последним всплеском июльского тепла

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни: в понедельник воздух прогреется до 27 градусов тепла.

В субботу, 20 сентября, в московский регион придет холодный фронт – дневная температура составит не выше 14-17 градусов. Пройдут кратковременные дожди.

В воскресенье немного потеплеет до 19-22 градусов. А в понедельник, 22 сентября, воздух прогреется до 24-27 градусов.

"В понедельник, в условиях относительно солнечной и сухой погоды, ожидается последний в этом году всплеск июльского тепла", - сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Со вторника начнется "стремительное полярное вторжение", установится холодная осенняя погода. 23 сентября дневная температура составит 17-20 градусов, 24 сентября – 15 градусов, 25 сентября – 10-13 градусов.

"В следующие выходные в дневные часы в Москве похолодает до плюс 7 - плюс 12", - заключил Тишковец.