ВС России уничтожили завод по сборке беспилотников в Харьковской области

Массированный удар по Харьковской области нанесли ВС России вечером 18-го и в ночь на 19 сентября. Взрывы гремели в течение нескольких часов, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По данным подполья, зафиксировано не менее пяти эпизодов. Удары наносились по промзонам и складам в пригороде Харькова. Известно о поражении пункта временной дислокации украинских военных в районе Безлюдовки, потери и повреждения уточняются.

Также удар нанесен по району Песочина. Сообщается об уничтожении предприятия, на котором собирали беспилотники для ВСУ. Также поражены военные склады.