В Минцифры разъяснили порядок обновления "белого списка" сайтов

Порядок обновления "белого списка" сайтов, доступных при ограничении мобильного интернета, разъяснили в Минцифры. Как сообщил глава ведомства Максут Шадаев, перечень будет актуализироваться еженедельно.

Как напомнил министр на площадке форума Kazan Digital Week, перечень составляется на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России. Ранее Шадаев сообщал, что в "белый список" войдут ресурсы, нужные для жизни – такие, как маркетплейсы, службы доставки, такси.

Операторы связи начали в пилотном режиме предоставлять доступ к востребованным ресурсам и сервисам в период ограничения интернета в сентябре. В "белый список" вошли, в частности, сервисы Госуслуг, "Яндекса", "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail.ru и национальный мессенджер Max. Также доступны маркетплейсы, официальный сайт платёжной системы "Мир", сайты правительства и президента, крупнейших операторов связи. На втором этапе, как обещают в Минцифры, в "белый список" войдут СМИ, банки и аптеки, а также сайты МЧС, Госдумы, Совета Федерации и Генпрокуратуры, передает "Интерфакс".