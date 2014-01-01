Капитана хоккейного ЦСКА Нестерова внесли в базу "Миротворца"

Капитан московского хоккейного клуба ЦСКА Никита Нестеров внесен в базу украинского ресурса "Миротворец". Данные спортсмена появились на сайте экстремистского ресурса, созданного в 2014 году.

Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей. Это журналисты, артисты и политики, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку киевского режима, передает ТАСС.

Никите Нестерову 32 года, он выступает за ЦСКА с 2021 года. Он также играл в составе армейцев с 2017 по 2020 год. С ЦСКА защитник стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина. А со сборной России хоккеист стал олимпийским чемпионом 2018 года и серебряным призером Игр 2022 года. Успел Нестеров поиграть и в Национальной хоккейной лиге – в клубах "Тампа", "Монреаль" и "Калгари".