ФСБ пресекла контрабанду партии кокаина стоимостью 20 миллиардов рублей

Контрабандную акцию по доставке в Россию партии кокаина весом 1 750 килограммов пресекли сотрудники Федеральной службы безопасности. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, груз, который оценивается в 20 миллиардов рублей, шел из Латинской Америки.

Особо крупную партию кокаина пытались доставить в Россию морским транспортом. Сотрудники ФСБ проверили информацию, поступившую от зарубежных партнеров. Спецслужба действовала во взаимодействии с Федеральной таможенной службой России.

1 500 брикетов, содержащих наркотическое вещество, обнаружено на территории морского порта Санкт-Петербурга в контейнере, прибывшем с грузом бананов на судне Cool Emerald из Республики Эквадор. Общая масса груза - 1 750 килограммов, передает ТВЦ.