У берегов Анапы завершили работы по сбору мазута с морского дна

У берегов Анапы и Темрюкского района полностью завершили сбор осевшего мазута с морского дна.

За время работ специалисты собрали 22 451 мешок с мазутом общим весом более двух тысяч тонн. Для этого водолазы совершили 21 591 погружение, рассказали в оперштабе Кубани.

В декабре 2024 года в Керченском проливе произошло крушение танкеров Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" из-за шторма. Они перевозили в общей сложности более девяти тысяч тонн мазута, приерно четыре тысячи тонны вылилось в море. В Анапе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюкского района непригодными для купания.