Жители Камчатки — о пережитом землетрясении: "Когда начинаются толчки, есть два пути"

Утром в пятницу жители полуострова проснулись от мощных подземных толчков. Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане, тем не менее, в разных районах оно ощущалось на 6-7 баллов. На улицах раскачивало машины, в аэропорту тряслись информационные табло.

"По уточненным данным, землетрясение произошло на глубине 123 километра. Его магнитуда составила 7,2. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана в 140 км северо-восточнее от Петропавловск-Камчатского городского округа", - сообщил Валерий Ананьев, старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

Толчки продолжались несколько минут. Была объявлена угроза цунами, но в итоге опасность миновала. Специалисты начали проверку целостности зданий, прежде всего социальных объектов — школ, детских садов, больниц. Явных повреждений нет.

"Есть легкая тревожность, когда начинаются толчки. Два выбора. Либо они начинают стихать, либо это только начало, и они начинают увеличиваться. Естественно, когда они увеличиваются, это эвакуация, мы бежим", - говорит местный житель.

На карте Камчатки - сейсмическая "ветрянка". По мнению специалистов, сегодня утром был зарегистрирован афтершок сильнейшего землетрясения, которое было в конце июля. Возможны другие волнения, но уже меньшей амплитуды. Тем не менее, на полуострове развернуты пункты временного размещения для тех, кто боится оставаться дома.