В Музее Победы открылась масштабная выставка "СВО. Zащитники Отечества"

Героизму российских бойцов в зоне спецоперации посвящена масштабная выставка "СВО. Zащитники Отечества", которая открылась в Москве в Музее Победы.

Экспозиция создана по поручению президента Владимира Путина. На площадке под открытым небом представлены более 20 образцов подбитой трофейной техники стран НАТО и Украины. А в главном здании музея собраны награды, письма и личные вещи военнослужащих, а также современное вооружение, интерактивная карта боевых действий и копия барельефа мемориала Саур-могила в Донбассе, посвящённого героям СВО.

"Вокруг СВО наслаивается всё больше недостоверной и лживой информации, штампуемой вражеской пропагандой. Задача экспозиции - противопоставить этой пропаганде правдивую, основанную на фактах и документальных свидетельствах картину разворачивающихся событий. Часто непростую, драматичную, но искреннюю и честную", - заявил Александр Школьник, генеральный директор Центрального музея Великой Отечественной войны.