Орбан поддержал объявление "Антифа" террористами

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что инициирует признание движения "Антифа" террористической организацией в стране по примеру США.

По словам главы венгерского кабмина, его обрадовало решение Дональда Трампа включить атифашистов в список террористов.

"Я инициирую, чтобы мы сделали то же самое здесь, в Венгрии", - сообщил он в эфире радио Kossuth.

Движения "Антифа" как юридической структуры не существует. Под ним понимают сторонников анархистских взглядов, уточняет РИА Новости.

На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил о признании движения американских антифашистов террористической организацией. Он назвал "Антифа" леворадикальной катастрофой и поручил провести расследование в отношении тех, кто фминансирует это движение.