Заплывшую в реку раненую афалину вернули в Черное море

На Кубани благополучно завершилась необычная спасательная операция. Волонтеры вернули в естественную среду обитания дельфина, который заплыл в устье реки и не смог самостоятельно вернуться в море. Животному в пресной воде грозила смертельная опасность. Но на помощь пришли неравнодушные люди.

Эта спасательная операция по спасению черноморской афалины - редкого дельфина - развернулась в 30 километрах от морского побережья. Остается догадываться, как животное здесь оказалось. Но обратный путь в акваторию для него был закрыт.

"Он, скорее всего, зашел сюда в пылу азарта, когда гнался за косяком рыбы, а выйти не смог. Потому, что начался отлив", - предполагает Диана Кононова-Нагорная, волонтер, координатор горячей линии научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа".

Такому необычному явлению, как речной дельфин местные жители поначалу обрадовались.

"Станица влюбилась в этого дельфина. Станичники в группу кинули, мол давайте ему имя придумаем. Моментально придумали. Поскольку река называется Бейса, он будет Бейсужок", - говорит Александр Зеленский - местный житель, подполковник полиции в отставке, житель станицы Бриньковская.

С популярностью всеобщего любимца начались и проблемы. Эти видеокадры записал один из неравнодушных местных жителей, высвободивший дельфина из сетей рыбака, решившего ловить краснокнижную афалину на спиннинг.

Всеобщему возмущению не было предела. После того случая на теле дельфина появились раны от крючков и лески. Стала развиваться инфекция. Добровольцы организовали у водоема круглосуточные дежурства. А экологи разработали многоступенчатый план возвращения морского животного в среду обитания.

"Есть план А и план Б. Есть вариант — ближайшее море, Азовское. Но вообще это черноморская афалина, место ему в Черном море. Поэтому, если состояние дельфина будет позволять, мы повезем его к Черному морю", - говорит Татьяна Белей - директор научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа".

Даже раненую афалину поймать оказалось непросто. Пространство, в котором она находилась, огородили буйками, после чего стали медленно подбираться к дельфину на лодках и сапах.

"Есть проблемы с кожей. Поэтому, прежде, чем мы его будем транспортировать, нужно эти проблемы подредактировать. В первую очередь, это антисептические препараты, противомикробные, для того, чтобы он перенес транспортировку", - объясняет Татьяна Денисенко, научный руководитель центра спасения дельфинов "Дельфа".

А это уже финал истории: на специальных носилках с прорезями для плавников путешественницу отпускают в родную стихию.