Зеленский пожаловался кураторам на удары ВС России по Киеву

Владимир Зеленский просит Запад усилить сотрудничество с Украиной в области производства вооружений. Украинский лидер пожаловался на массированные удары ВС России по украинской территории, в том числе по Киеву.

Как написал глава киевского режима в Telegram, надо активнее реализовывать программу военной помощи Украине и сопроизводство оружия. Также, Зеленский требует предоставить, наконец, Киеву гарантии безопасности.

Российские войска нанесли удар по Киеву в ночь на 19 сентября. Использовались ударные дроны. В украинской столице работала система противовоздушной обороны. В течение ночи прогремела серия взрывов. Поражены объекты в Киеве, Броварах, Борисполе и Киевщине, власти заявили о массированной атаке БПЛА.