Взломан сайт аэропорта "Пулково"

Сайт петербургского аэропорта "Пулково" подвергся хакерской атаке.

В настоящий момент сайт взломан и не работает, сообщили в Telegram-канале воздушной гавани. При переходе на страницу выдается сообщение о проведении технических работ. Пассажиров просят обращаться в авиакомпании для всех вопросов, связанных с рейсами.

В настоящий момент ведутся активные работы по восстановлению сайт. Сам аэропорт работает штатно. Регистрация на рейсы осуществляется в обычном режиме.

28 июля хакеры атаковали информационные системы авиакомпании "Аэрофлот". Пользователей предупредили о возможных перебоях в работе сервисов. Авиакомпании пришлось отменить 49 рейсов. Позже в генпрокуратуре заявили, что причиной неполадок стала хакерская атака. Ответственность взяли группировки Silent Crow и "Киберпартизаны BY". По их словам, они собирали данные около года и смогли уничтожить около 7000 физических и виртуальных серверов.