НАТО решила создать "Стену дронов" на восточном фланге

Страны НАТО нуждаются в защите от беспилотников на восточном фланге альянса. С этой целью решено реализовать проект "Стена дронов", сообщил внешнеполитический эксперт фракции ХДС/ХСС бундестага Норберт Реттген.

Депутат обратил внимание на то, что конфликт на Украине практически превратился в войну дронов. Это меняет будущую тактику ведения боевых действий. По словам Ретгена, будут использованы все возможности беспилотников - разведывательных дронов, оборонительных, дронов-ловушек, ударных.

Немецкий депутат, в то же время, не поддержал предложение о том, чтобы НАТО сбивала российские беспилотники в воздушном пространстве Украины. По его словам, альянс должен помогать Киеву, но не переходить границу участия в конфликте, передает ТАСС.