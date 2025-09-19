"Роскосмос" показал приземление спутника с мышиным отрядом в Оренбуржье

В Оренбургской области приземлился космический спускаемый аппарат "Бион-М" №2 с мышами и мухами на борту.

19 сентября в 11:00 мск спутник совершил мягкую посадку, кадры показал "Роскосмос". Мыши и мухи пробыли в полете один месяц. Грызуны комфортно чувствовали себя в космосе, сообщили в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН. Они получали необходимое питание: сухой брикетированный корм и пастообразный корм, пишет РИА Новости.

После приземления все живые организмы отправят в Москву для дальнейшего исследования,

спутник "Бион-М" № 2 стартовал в космос с космодрома Байконур 20 августа. На борту находились 75 мышей, 1,5 тысячи мух-дрозофил, муравьи, клеточные культуры, растения, образцы зерновых, зернобобовых и технических культур.

Цель полета - проверка влияния на живые организмы невесомости и повышенной космической радиации на орбите с полярным наклонением 96.62 градуса. Именно эта орбита сейчас рассматривается как основная для запуска на нее российской орбитальной станции. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что результаты мышиного полета покажут, безопасно ли отправлять людей на орбиту.