По оценке Медведева, чем ближе час окончательной победы России над киевскими неонацистами, тем дальше в свой собственный космос уходит эта дискриминационная "шарашкина контора". Зампред Совбеза прокомментировал рожденный в Совете Европы проект конвенции о создании международной претензионной комиссии для Украины.

Российский политик подчеркивает, что речь идет о попытках рождения под "зонтиком" комитета министров СЕ очередного антироссийского квазисудебного органа. Цель - взыскание с России компенсаций за некие "последствия агрессии против Киева". Финансировать инициативу должны государства, которым придет в голову одобрить всю эту галиматью.

Жесткая реакция Москвы не заставит себя ждать. Запредельная глупость авторов проекта не освободит их от ответственности и возмездия. Свихнувшимся клоунам аплодируем стоя, написал Медведев в MAX.