Российская армия за минувшие сутки освободили два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции.

Населенный пункт Муравка в ДНР заняли бойцы группировки войск "Центр", а населенный пункт Новоивановка в Запорожской области – бойцы группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

В общей сложности за минувшую неделю российские войска освободили четыре населенных пункта, потери ВСУ составили до 10020 человек.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы взяли Новониколаевку в Днепропетровской области.