Подразделения группировки ВС России "Восток" освободили Новоивановку в Запорожской области. За прошедшую неделю с 13 по 19 сентября российские войска также освободили Ольговское под Запорожьем и Новониколаевку в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в течение недели ВС России нанесли четыре групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Поражены объекты энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры Украины, использовавшиеся в интересах ВСУ. Целями ударов стали также арсеналы, центр подготовки операторов беспилотных систем, места сборки, хранения и запуска БПЛА большой дальности.

Ударами высокоточным оружием поражены пункты временной дислокации украинских войск, националистов и иностранных наемников. Средства ПВО за указанный период сбили четыре управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS. Также уничтожено 1667 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.