В Москве вручили премии Российского Еврейского конгресса

В Москве вручили награды выдающимся деятелям науки и искусства, которые внесли заметный вклад в развитие еврейской и российской культуры. Церемония прошла в рамках благотворительного вечера Еврейского конгресса.

Его проводят ежегодно, но впервые лауреатов выбирали голосованием. Ими стали актер и режиссер Константин Райкин, мультипликатор Юрий Норштейн и математик Григорий Перельман.

Мероприятие посетили более трехсот гостей - раввины, общественные деятели, представители шоу-бизнеса и СМИ. Собранные средства пойдут на развитие еврейских общеобразовательных и воскресных школ.