Патрушев назвал экологическое оздоровление Арктики одним из приоритетов России

В Москве, в Национальном центре "Россия", сегодня презентуют первый официальный доклад для ООН о вкладе нашей страны в восстановление экосистем Арктики. Отчёт подготовлен при поддержке профильных министерств, научных институтов и бизнеса.

В документе отражены ключевые достижения: создание сети особо охраняемых природных территорий площадью около 125 миллионов гектаров; масштабные программы по очистке и рекультивации земель, а также внедрение инновационных технологий мониторинга и вовлечение молодёжи в волонтёрскую деятельность.

"Россия является крупнейшей арктической державой. Поэтому, безусловно, её экологическое оздоровление является для нас одним из основных приоритетов. Арктика - это ещё и стратегическое пространство для развития и реализации проектов будущего, в том числе, межгосударственного уровня. Это обусловлено как значительным логистическим потенциалом, так и уникальными природными богатствами, которые там сосредоточены", - заявил Дмитрий Патрушев, заместитель председателя правительства России.