Путешествие в сердце Сибири: В "Домодедово" открылась выставка о красотах Омской области

Природным красотам, богатству культуры и традиций жителей Омской области посвящена фотовыставка "Путешествие в сердце Сибири". Она открылась сегодня в международном аэропорту "Домодедово".

Цель экспозиции — привлечь внимание к региону и содействовать развитию внутреннего туризма. Организаторы надеются, что москвичи и гости столицы вдохновятся снимками профессиональных фотографов, на которых запечатлены уникальные архитектурные сооружения, храмы и живописные пейзажи Прииртышья, и впоследствии совершат путешествие по этому удивительному краю.

Выставка доступна для всех желающих до 19 октября.