Чудесным образом, вопреки всему, президент России Владимир Путин выигрывает Третью мировую войну. И происходит это не на полях сражений на Украине, считают авторы издания The Hill.

Издание подчеркивает, что Путин уверенно продвигается к достижению своих первоначальных целей: прекращению глобальной гегемонии США и разрушению мирового порядка, сложившегося после Второй мировой войны. Следовательно, НАТО находится под угрозой, а Совет Безопасности ООН становится неспособным обеспечить мир во всем мире.

На Западе вызывает тревогу тот факт, что возникающий вакуум способствует укреплению многополярного мира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина. Их встреча в Китае открыла западным наблюдателям глаза на зарождающийся новый мировой порядок. Издание называет "зловещим" представленный Пекином документ под названием "Инициатива глобального управления".

В документе утверждается, что новый мировой порядок должен быть создан для построения более справедливой системы управления и совместной работы в интересах общего будущего для человечества. Путин активно помогает Си Цзиньпину в достижении его целей, ведя широкомасштабную войну против Запада, которая выходит далеко за пределы полей сражений на Украине.