Школьники на питбайках устроили опасные заезды в Подмосковье: наказали родителей

В Подмосковье Госавтоинспекция задержала питбайкеров, среди которых оказались подростки, не имеющие водительских прав.

Сотрудники ГАИ проводили профилактические рейды на дорогах Раменского и Жуковского. Во время проверки они заметили водителей кроссовых мотоциклов, которые совершали опасные трюки. Увидев автоинспекторов, нарушители попытались скрыться, но удалось не всем.

Среди задержанных оказались 8 подростков, половине из которых еще не исполнилось 16 лет. С ребятами провели разъяснительную беседу, а их родителям выписали протоколы. Питбайки поместили на спецстоянку.